Teuerstes Paar Schuhe Michael-Jordan-Schuhe für Rekordpreis ersteigert

New York · Michael Jordan stellt auch lange nach seiner Karriere als einer der besten Basketballer der Welt Rekorde auf - dieses Mal mit Schuhen. Die Sportschuhe, die der heute 60-Jährige im zweiten NBA-Finalspiel 1998 getragen haben soll, wurden am Dienstag in New York zu einem Rekordpreis versteigert.

11.04.2023, 22:30 Uhr

Dieses Paar Schuhe soll Michael Jordan in den NBA-Finals 1998 getragen haben. Foto: dpa/-

Für 2,2 Millionen US-Dollar (umgerechnet rund zwei Millionen Euro) wechselten die Schuhe den Besitzer. Dem Auktionshaus Sotheby's zufolge wurde nie zuvor ein Paar Schuhe für mehr Geld verkauft. Außergewöhnliche Sneakers hatten bei Auktionen zuletzt immer wieder für Schlagzeilen gesorgt, weil hohe Preise erzielt wurden. Im Oktober 2021 beispielsweise versteigerte Sotheby's ein Paar Jordan-Sportschuhe, das der Ex-Profi in seiner ersten NBA-Saison getragen hatte, für rund 1,5 Millionen Dollar. Ein Paar von US-Rapper Kanye West bei der Grammy-Verleihung 2008 getragene Schuhe brachten 1,8 Millionen Dollar.

