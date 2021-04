19 Punkte gegen die Hornets : „Wettkämpfer“ Schröder glänzt bei Lakers-Sieg

Charlotte Dennis Schröder und die Los Angeles Lakers haben ihre Sieben-Spiele-Auswärtstour mit einem Sieg abgeschlossen. Für seinen Auftritt beim 101:93-Erfolg in Charlotte erhielt der Basketball-Nationalspieler ein Sonderlob von seinem Trainer.

Angeführt von Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder haben die Los Angeles Lakers ihre Auswärtsreise in der NBA mit einem Sieg beendet. Der Titelverteidiger gewann in Charlotte bei den Hornets von Team-Besitzer Michael Jordan 101:93 und damit vier der zuletzt sieben Partien in fremder Halle. Schröder spielte von allen Lakers-Profis am längsten und kam auf 19 Punkte, vier Rebounds und sechs Vorlagen.