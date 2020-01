Basketball in der NBA : LeBron James führt Lakers mit Triple Double zum Sieg

Basketball in der NBA

Los Angeles Die Los Angeles Lakers haben ihre Siegesserie ausgebaut. Beim 117:107-Erfolg gegen die Phoenix Suns überragte LeBron James. Isaac Bonga und die Washington Wizards haben das neue Jahr derweil mit einer Niederlage begonnen.

Superstar LeBron James hat die Los Angeles Lakers in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA mit seinem achten Triple Double der Saison zum dritten Sieg in Folge geführt. Beim 117:107 des 16-maligen Meisters gegen die Phoenix Suns überragte der 35-Jährige mit 31 Punkten, 13 Rebounds und 12 Assists. Auch sein Co-Star Anthony Davis zeigte mit 26 Punkten und 11 Rebounds ebenfalls eine starke Leistung beim 27. Sieg der Lakers in dieser Spielzeit.