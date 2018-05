Der US-Amerikaner erzielte am Freitag (Ortszeit) im sechsten Halbfinalspiel beim 109:99 (54:43)-Erfolg über den NBA-Rekordmeister 46 Punkte und glich damit die „Best-of-Seven“-Serie fast im Alleingang zum 3:3 aus. Spiel sieben steigt am Sonntag (Ortszeit) in Boston.