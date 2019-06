Lange Pause : Achillessehnenriss bei Basketball-Star Durant bestätigt

Oakland Basketball-Superstar Kevin Durant kann seinen Teamkollegen von den Golden State Warriors im Kampf um den NBA-Titel nicht mehr helfen. Wegen eines Achillessehnenriss muss er lange pausieren.

Durant (30), bei seinen beiden Titelgewinnen mit den Warriors jeweils wertvollster Spieler der NBA-Finals (2017, 2018) und MVP der Hauptrunde 2013/14, hatte die Verletzung am Montag (Ortszeit) Anfang des zweiten Viertels erlitten. Für den zehnmaligen Allstar war es der erste Einsatz nach einer vierwöchigen Zwangspause wegen Problemen in der rechten Wade.

Der zweimalige US-Olympiasieger könnte bis zu einem Jahr ausfallen. Sein Vertrag bei den Warriors läuft noch bis 2020, Durant kann aber im Sommer per Option aussteigen.

Das sechste Match der Finalserie findet am Donnerstag (Ortszeit) in Oakland statt. Titelverteidiger Golden State geht mit einem 2:3-Rückstand in das Heimspiel.