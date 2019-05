NBA-Star : Basketballer schummelte bei Drogentest mit Plastik-Penis

New York Lamar Odom, langjähriger NBA-Spieler und Ex-Mann von Khloe Kardashian, hat ein Buch geschrieben. Darin beschreibt er unter anderem, wie er sich durch einen Drogentest mogelte.

Sauberer Urin dank Plastikpenis: Der amerikanische Basketball-Profi Lamar Odom hat sich vor den Olympischen Sommerspielen 2004 in Athen mit einiger krimineller Energie durch einen Drogentest geschummelt. In seiner Autobiographie "Darkness to Light", aus der die Tageszeitung USA Today vorab berichtet, schildert der 39-Jährige, einst Teamkollege von Dirk Nowitzki bei den Dallas Mavericks, seine Machenschaften.