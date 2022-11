Umstrittener Basketball-Star : Nets suspendieren Irving nach Antisemitismus-Skandal

Kyrie Irving. Foto: AFP/DUSTIN SATLOFF

New York Der Antisemitismus-Skandal um Kyrie Irving schlägt weiter hohe Wellen. Nun haben die Brooklyn Nets den umstrittenen Basketball-Star suspendiert, weil der 30-Jährige es wiederholt verpasste hatte, sich klar vom Antisemitismus zu distanzieren und sich für sein Verhalten zu entschuldigen.

Basketball-Superstar Kyrie Irving ist nach dem Antisemitismus-Skandal um seine Person von seinem Klub, den Brooklyn Nets, für mindestens fünf NBA-Spiele suspendiert worden. Der Klub sei „bestürzt“ über die Haltung ihres Spielers, der sich am Donnerstag (Ortszeit) bei einem Medientermin wiederholt weigerte, klar vom Antisemitismus zu distanzieren. Irving hatte zwar angekündigt, 500.000 Dollar (knapp 510.000 Euro) an eine Organisation zu spenden, die sich gegen Hass in der Gesellschaft einsetzt. Eine Entschuldigung ging ihm aber nicht über die Lippen.

„Wir haben entschieden, dass Kyrie ohne Bezahlung suspendiert wird, bis er eine Reihe objektiver Abhilfemaßnahmen erfüllt, die die schädlichen Auswirkungen seines Verhaltens angehen“, heißt es in der Klub-Mitteilung der Nets. Die Sperre gelte für „nicht weniger als fünf Spiele“. Ein solches „Versäumnis, den Antisemitismus abzulehnen, wenn ihm eine klare Gelegenheit dazu gegeben wird, ist zutiefst beunruhigend, verstößt gegen die Werte unserer Organisation und stellt ein Verhalten dar, das dem Team schadet“.

Der 30-Jährige hatte zuletzt via Twitter einen Link zu dem als antisemitisch kritisierten Film mit dem Titel „Hebrews to Negroes: Wake Up Black America“ geteilt, den US-Medien außerdem als rassistisch und frauenfeindlich, homo- sowie islamophob einstuften. Am Mittwoch hatten die Nets gemeinsam mit Irving noch eine Stellungnahme veröffentlicht und jeweils eine Spende über 500 000 US-Dollar an eine Antidiskriminierungs-Organisation angekündigt. Irving vermied allerdings eine direkte Entschuldigung und wurde dafür am Donnerstag auch von NBA-Boss Adam Silver scharf kritisiert.

View this post on Instagram A post shared by Hélà (@kyrieirving)

Erst im Anschluss an die Suspendierung entschuldigte sich Irving doch noch öffentlich in einem Instagram-Post. Irving veröffentlichte einen Kommentar auf Instagram und entschuldigte sich für den Schmerz, den er Juden bereitet habe. „Ich habe zunächst emotional reagiert, weil ich ungerechtfertigter Weise als Antisemit abgestempelt worden bin, anstelle mich auf den Heilungsprozess meiner jüdischen Brüder und Schwestern zu konzentrieren, die durch hasserfüllten Bemerkungen in der Dokumentation verletzt wurden“, schrieb Irving.

(sid/dpa/old)