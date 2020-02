Nach tödlichem Absturz : Kobe Bryants Witwe verklagt Helikopter-Betreiber

Los Angeles Kobe Bryants Witwe Vanessa hat den Betreiber des Helikopters verklagt, in dem die 41 Jahre alte Basketball-Legende, die gemeinsame Tochter Gianna (13) und sieben weitere Personen am 26. Januar tödlich verunglückt sind.

Die Klage wurde am selben Tag beim Kammergericht in Los Angeles eingereicht, an dem die Absturzopfer in einer öffentlichen Zeremonie im Staples Center gewürdigt wurden.