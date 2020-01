„Nicht genug Worte, um Schmerz zu beschreiben“ : Witwe von Kobe Bryant meldet sich nach Hubschrauber-Tragödie zu Wort

Los Angeles Der Unfalltod von Kobe Bryant und Tochter Gianna hat die Familie der NBA-Legende in tiefe Trauer gestürzt. Nun hat sich Vanessa Bryant erstmals in der Öffentlichkeit geäußert.

Vanessa Bryant hat sich am Mittwoch erstmals nach dem tragischen Tod ihres Mannes Kobe Bryant und ihrer Tochter Gianna öffentlich geäußert. "Wir sind am Boden zerstört", schrieb Vanessa Bryant bei Instagram. Basketball-Legende Kobe Bryant war gemeinsam mit seiner 13-jährigen Tochter und den anderen sieben Insassen am Sonntag bei einem Helikopter-Absturz ums Leben gekommen.