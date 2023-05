„Kann es mir nicht vorstellen“ Schröder glaubt nicht an Karriereende von LeBron James

„Ich weiß nicht, was los ist, vielleicht was Persönliches. Aber ich meine, er hatte 40 (Punkte, Anm.), 10 (Rebounds) und 9 (Vorlagen) in seinem letzten Spiel und dann will er aufhören? Ich denke, er hat noch eine Chance auf ein paar mehr Jahre“, sagte Schröder am Tag nach dem 111:113 gegen die Denver Nuggets. Durch die vierte Niederlage im vierten Spiel der Best-of-Seven-Serie waren die Lakers in den Conference Finals ausgeschieden und hatten den Einzug in die NBA-Finals verpasst.