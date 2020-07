Hygienepanne in der NBA : Profi Holmes wegen Essenslieferung für zehn Tage in Quarantäne

Profi Holmes wegen Essenslieferung für zehn Tage in Quarantäne

Hygienepanne in der NBA

Berlin Basketball-Profi Richaun Holmes von den Sacramento Kings hat wegen einer Essenslieferung die Coronaregeln der NBA-Blase gebrochen. Das beschwert ihm weitere zehn Tage in Quarantäne.

Der Center, der sich derzeit mit seinem Team auf dem Disney-Gelände in Orlando auf den Restart der nordamerikanischen Profiliga vorbereitet, muss für weitere zehn Tage in Quarantäne, nachdem er eine Essenslieferung entgegennahm. Weil Holmes dafür den Campus verließ, wird das Vergehen als Hygieneverstoß gewertet.

Die 22 NBA-Teams, die ab dem 30. Juli in Disney World ihre Saison beenden wollen, waren in der Vorwoche angereist. Alle Spieler mussten zunächst in Isolation, bis innerhalb von 24 Stunden zwei negative Coronatests vorlagen. Nach seinem Aussetzer sitzt Holmes nun wieder auf seinem Zimmer fest, während die Mannschaften bereits trainieren.