Nachruf auf NBA-Boss David Stern : Der Meisterstratege des Basketballs

David Stern (hier 2013) starb 77-jährig an den Folgen einer Hirnblutung. Foto: dpa/Tony Gutierrez

Düsseldorf David Stern hat die NBA 30 Jahre lang mit eiserner Faust regiert – und dabei reich und hip gemacht. Ein Nachruf auf einen Machtmenschen mit überraschenden Seiten.

Dirk Nowitzki meldete sich kurz, aber sehr deutlich zu Wort. „Traurige Nachrichten“, schrieb er bei Twitter. „Wir haben eine Legende verloren. Ruhe in Frieden, David Stern.“ Der Jurist, der nun 77-jährig an den Folgen einer Hirnblutung starb, war der Prototyp des Sportfunktionärs. Nach 17 Jahren strategischer Rechtsberatung für die Basketballliga NBA lenkte er diese von 1984 an ganze 30 Jahre lang.