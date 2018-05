Golden State Warriors gegen Cleveland Cavalies: Fragen und Antworten

Welche Stars sind dabei? Golden State hat in Stephen Curry und Kevin Durant gleich zwei Megastars. Distanzspezialist Curry (2015, 2016) und Allrounder Durant (2014) wurden bereits als wertvollste Spieler der Liga (MVP) ausgezeichnet und zeigten in der entscheidenden Phase des Halbfinals ihr Ausnahmeniveau. Die Cavaliers haben in LeBron James einen der besten Spieler in der Geschichte der Sportart auf dem Parkett. In den Partien gegen die Celtics gelangen dem 33-Jährigen dreimal mehr als 40 Punkte, im entscheidenden Spiel sieben hielt er die kompletten 48 Minuten auf dem Feld durch. James ist viermaliger MVP (2009, 2010, 2012, 2013) und steht zum achten Mal in Serie in den Finals. Vor seinem Wechsel 2014 nach Cleveland hatte er auch Miami Heat viermal in die Endspiele gebracht.