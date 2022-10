Rundumschlag von Kanter : „Die NBA ist ein Haufen von Feiglingen“

Der vereinslose Basketballer Enes Kanter Freedom hat scharfe Kritik an der nordamerikanischen Profiliga NBA geübt. Auch dem US-Sportartikelhersteller Nike der 30-Jährige schwere Vorwürfe.

Der Center, dessen Vertrag bei den Houston Rockets im Februar aufgelöst wurde, gilt in der NBA als Störenfried. Seit langem prangert der in Ankara geborene Kanter, der seit dem vergangenen Jahr die US-Staatsbürgerschaft besitzt, das Milliardengeschäft der Liga mit China an und kritisiert die Unterdrückung und Ausbeutung der Uiguren im Land. Die muslimische Minderheit ist in der chinesischen Region Xinjiang laut einem Bericht der Vereinten Nationen starken Repressalien ausgesetzt. Vorwürfe von Folter und Misshandlung seien glaubhaft, heißt es in dem knapp zwei Monate alten UN-Bericht. China weist die Anschuldigungen zurück.