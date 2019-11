„Enttäuscht über mich selbst“ : NBA-Profi Collins wegen Dopingvergehens für 25 Spiele gesperrt

Los Angeles Basketballprofi John Collins von den Atlanta Hawks ist in NBA wegen eines Dopingverstoßes für 25 Spiele gesperrt worden. Wie die Liga am Dienstag mitteilte, wurde der Power Forward positiv auf Wachstumshormone getestet.

"Ich bin unheimlich frustriert und enttäuscht über mich selbst, dass ich uns alle in diese Position gebracht habe", sagte Collins in einem Statement: "Ich war immer sehr vorsichtig, was meine Ernährung betrifft. Aber ich habe ein Ergänzungsmittel genommen, welches mir unbekannterweise mit einer verbotenen Substanz verunreinigt war."