Nächster Meilenstein in der NBA: 31.424 Punkte - Nowitzki überholt Legende Wilt Chamberlain

Nächster Meilenstein in der NBA

Dallas Dirk Nowitzki schreibt weiter Basketball-Geschichte: Der 40-Jährige hat nun mehr Punkte erzielt als Wilt Chamberlain. Die nächste Niederlage seiner Mavs konnte er aber nicht verhindern.

Dirk Nowitzki hat den großen Wilt Chamberlain in der Scorerliste der Basketball-Profiliga NBA hinter sich gelassen und Platz sechs erobert. Der Superstar von den Dallas Mavericks steht jetzt bei 31.424 Punkten, der im Jahr 1999 verstorbene Chamberlain war in seiner Karriere auf 31.419 gekommen. Nowitzki überholte die Legende bei der 125:129-Niederlage nach Verlängerung gegen die New Orleans Pelicans, die gleichzeitig das Aus im Rennen um einen Play-off-Platz bedeutete.