Dirk Nowitzki genießt den Ruhestand : „Ich habe bislang an fast jedem Tag ein Eis gegessen"

Dallas Dirk Nowitzki hat seine Basketball-Karriere beendet. Nun lässt er es sich richtig gut gehen, wie er nun verriet.

Basketball-Idol Dirk Nowitzki genießt die neue Freiheit nach dem Ende seiner großen Karriere in vollen Zügen. "Ich habe bislang an fast jedem Tag ein Eis gegessen", sagte der 40-Jährige in einer Radioshow des Senders "105.3 The Fan-Radio" in den USA.