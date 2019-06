Dirk Nowitzki genießt den Ruhestand : Bloß nicht mehr bewegen

Dallas Dirk Nowitzki wird heute 41 Jahre alt. Der Basketball-Superstar genießt seinen Ruhestand in vollen Zügen.

An diesem Geburtstag muss Dirk Nowitzki keine Zurückhaltung mehr zeigen. Vor einem Jahr ackerte der beste deutsche Basketballer der Geschichte längst wieder in der Halle für sein letztes Comeback - inzwischen genießt er ausgiebig das neue Leben ohne die Askese eines Profisportlers. „Das ist alles, wovon ich geträumt habe, alles zu trinken, im Urlaub alles in Reichweite zu essen“, schwärmte Nowitzki, der am Mittwoch 41 Jahre alt wird, zuletzt am Rande eines Baseballspiels. „Und mich nicht darum zu kümmern, in Form zu bleiben. Ich werde wieder anfangen, Sport zu machen. Aber derzeit habe ich null Motivation dafür.“