Deutsche Spieler in der NBA So läuft es bei Dennis Schröder, Franz Wagner und Co.

Für den Power Forward der Dallas Mavericks ist es eine enttäuschende Saison. Von Verletzungen geplagt, konnte Kleber erst in zwölf Spielen auflaufen. Dabei gelangen ihm im Durchschnitt nur 3,7 Punkte, 3,1 Rebounds und 1,6 Assists in knapp 19 Minuten Spielzeit pro Spiel. Auf eine Saison gesehen hat er noch nie so wenig gepunktet und gerebounded. Kleber, der im ersten Jahr eines Dreijahres-Vertrags spielt, der ihm 33 Millionen Euro einbringen wird, wird sich steigern müssen, um den „Mavs“ in den Play-offs zu helfen. Die Mannschaft um Superstar Luka Doncic läuft nämlich auch noch nicht so richtig rund und steht derzeit auf dem siebten Rang der Western Conference. Trotz so mancher Fabelleistung von Doncic, der gegen die Atlanta Hawks kürzlich unglaubliche 73 Punkte auflegte.