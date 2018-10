Detroit Pistons: Basketball-Star Blake Griffin erzielt 50 Punkte bei Detroit-Sieg

Detroit Beim 133:132-Sieg der Detroit Pistons gegen die Philadelphia 76ers war Blake Griffin der überragende Mann. Er warf 50 Punkte. Eine neue Bestleistung für den 29-Jährigen.

Basketball-Star Blake Griffin hat mit einer persönlichen Bestleistung von 50 Punkten die Detroit Pistons in der nordamerikanischen Profi-Liga NBA zum dritten Sieg in Folge geführt. Das Team aus Michigan besiegte am Dienstag (Ortszeit) in eigener Halle die Philadelphia 76ers mit 133:132 (61:64, 120:120) nach Verlängerung.