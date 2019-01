Zweite Heimniederlage für OKC in Folge: Schröder trifft nur vier seiner elf Würfe aus dem Feld

Zweite Heimniederlage für OKC in Folge

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat mit Oklahoma City Thunder in der nordamerikanischen NBA die zweite Niederlage hintereinander kassiert. OKC unterlagen am Dienstag (Ortszeit) vor heimischer Kulisse gegen die Minnesota Timberwolves knapp 117:119 (64:64). Der 25-jährige Braunschweiger erzielte neun Punkte und verteilte vier Assists in der Heimpleite.