Moritz Wagner (21/Los Angeles Lakers/Center):

Der vielversprechendste Rookie. Der Berliner wurde nach starken Leistungen am College an 25. Position von den Los Angeles Lakers gedraftet und darf an der Seite von Superstar LeBron James spielen. Wagner verletzte sich in der Vorbereitung am Knie und am Sprunggelenk, es muss für den Center darum gehen, so viele Minuten wie möglich zu bekommen.