NBA-Playoffs : Dennis Schröders "beste Saison" endet bittersüß

Orlando Dennis Schröder ist mit Oklahoma City Thunder in den NBA-Playoffs ausgeschieden. Im Entscheidungsspiel gegen die Houston Rockets wurde es dramatisch. Anschließend gab es vie Trost und warme Worte.

Die tröstenden Worte der Familie teilte Dennis Schröder nach einem bitteren Abend mit der ganzen Welt. Als er las wie "unendlich stolz" seine Frau Ellen war, schmerzte das Erstrundenaus mit den Oklahoma City Thunder in den NBA-Play-offs vielleicht nicht mehr ganz so sehr.

"Unter all diesen Umständen hast du jedes Spiel dein Bestes gegeben und dich nebenbei noch um deine Familie gekümmert und für uns mitgekämpft", schrieb sie: "Wir sind dir so dankbar dafür und umso mehr weiß ich, was für eine beeindruckende Leistung du gebracht hast."

Bis ins siebte Spiel hatte OKC die favorisierten Houston Rockets um Superstar James Harden gezwungen. Jenes entscheidende Match ging in der Nacht zum Donnerstag hauchdünn mit 102:104 an die Texaner. In den Minuten danach mischten sich Enttäuschung und Stolz. "Wir wollten gewinnen und so haben wir die ganze Saison gespielt. Deshalb ist das jetzt hart", sagte Starspieler Chris Paul. Seine Schützlinge, davon war Coach Billy Donovan überzeugt, würden aber mit der Zeit verstehen, "was für ein tolles Team sie waren."