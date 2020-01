NBA trauert um Ex-Chef David Stern : „Wir haben eine Legende verloren“

New York Der frühere NBA-Commissioner David Stern ist tot. 30 Jahre lang führte er die nordamerikanische Basketball-Profiliga NBA und ist maßgeblich für den wirtschaftlichen Aufstieg verantwortlich. Viele aktuelle und ehemalige Superstars würdigen ihn.

Stern war von 1984 bis 2014 der Commissioner der NBA, also ihr Chef. An Neujahr starb er im Alter von 77 Jahren an den Folgen einer Hirnblutung . Die Ikone Michael Jordan fasste Sterns Bedeutung danach am besten zusammen. "Ohne David Stern wäre die NBA nicht das, was sie heute ist", teilte er mit: "Seine Vision und Führung haben mir die globale Bühne gegeben, um erfolgreich zu sein. (...) Ohne ihn wäre ich nicht da, wo ich bin."

Die zunehmende weltweite Popularität der Liga hatte auch eine Gegenwirkung: Die NBA begann, sich für Spieler aus Europa oder Südamerika zu interessieren. Diese Öffnung bereitete auch den Weg für Nowitzki. Am 24. Juni 1998 sagte Stern in Vancouver dann den Satz: "With the 9th pick in the 1998 NBA Draft, the Milwaukee Bucks select Dirk Nowitzki from Würzburg, Germany." Die Bucks reichten Nowitzki wie abgesprochen an die Dallas Mavericks weiter. Der Rest ist NBA-Geschichte.