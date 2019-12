Große Sorge um David Stern : Notoperation nach Hirnblutung bei früherem NBA-Boss

Köln Die NBA ist in großer Sorge um ihren früheren Commissioner David Stern. Der 77-Jährige musste nach einer Hirnblutung notoperiert werden.

"Unsere Gedanken sind bei David und seiner Familie", hieß es in der Mitteilung der NBA. Über den Zustand Sterns, der nach 16 Jahren als Stellvertreter von 2006 bis 2014 Boss der Liga war und von seinem "Vize" Adam Silver abgelöst wurde, gab es zunächst keine Informationen. Laut ESPN brach Stern in einem Restaurant in New York zusammen.