Mavs führen den Meister vor: Nowitzki läuft gegen die Warriors heiß

Oakland Die Dallas Mavericks deklassieren die Golden State Warriors 126:91. Für die Kalifornier ist es die Niederlage mit der größten Punktedifferenz in der laufenden Spielzeit. Dirk Nowitzki schafft seine Saisonbestleistung.

Dirk Nowitzki hat sich mit einer Saisonbestleistung von der Oracle Arena in Oakland/Kalifornien verabschiedet. Beim 126:91 seiner Dallas Mavericks bei Titelverteidiger Golden State Warriors holte Nowitzki 21 Punkte. Die Warriors ziehen nach der Saison in das Chase Center in San Francisco um.