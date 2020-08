Doncic überragt, Nowitzki sauer : Dallas Mavericks mit wildem Start in NBA-Play-offs

Orlando Dirk Nowitzki war sauer: Das erste Play-off-Spiel der Dallas Mavericks seit Jahren hatte es in sich. Nicht nur wegen des Platzverweises von Kristaps Porzingis.

Und wahrscheinlich stimmt das auch - gerade weil Doncic Statistiken und Karrierebestleistungen kalt lassen. Statt sich über die 42 Zähler, neun Assists und sieben Rebounds gegen LA zu freuen, geißelte sich der Slowene selbst, weil er dem Gegner den Ball elfmal unfreiwillig überließ. "Ich habe schrecklich gespielt", lautete das harte Urteil: "Elf Ballverluste, so viele hatte ich noch nie. Mir geht es nur ums Gewinnen." Die nächste Chance dazu bietet sich in der Nacht zum Donnerstag (3.00 Uhr/Sport1 US und DAZN) im zweiten Duell mit den Clippers.

Der Hype um Doncic ist derweil nicht neu, er spielt ja schon seit 2018 in der NBA. In der vergangenen Saison noch an der Seite vom anschließend zurückgetretenen Nowitzki. Jüngst blickte der 42-Jährige im Interview mit der New York Times noch einmal auf diese Zeit zurück. Eigentlich, so sagte er, habe er geglaubt, dass Doncic mehr Zeit zur Eingewöhnung in der NBA brauchen würde, "aber er hatte null Probleme", so Nowitzki. Und nun ist er eine der größten Attraktionen der Liga.