Dallas Mavericks : Nowitzki feiert ersten Sieg seit seiner Verletzung

Dirk Nowitzki diskutiert mit Schiedsrichter Jaycyn Goble. Foto: dpa/Lm Otero

Dallas Dirk Nowitzki hat zum ersten Mal seit seinem Comeback mit dem Dallas Mavericks gewonnen. Gegen die New Orleans Pelicans gewannen die Mavericks ihr erstes Spiel nach sechs Niederlagen.

Basketball-Superstar Dirk Nowitzki hat mit den Dallas Mavericks die Niederlagenserie in der nordamerikanischen Profiliga NBA gestoppt. Der Meister von 2011 siegte nach zuletzt sechs Pleiten in Folge gegen die New Orleans Pelicans mit 122:119. Für Nowitzki war es der erste Sieg seit seiner Rückkehr nach einer Knöchel-Operation.

Der Würzburger erzielte in knapp zwölf Spielminuten sieben Punkte. Auch Nationalspieler Maximilian Kleber, der erstmals in dieser Saison von Beginn an spielen durfte, zeigte mit zehn Punkten und sechs Blocks eine gute Leistung.

Nowitzki erreichte beim Erfolg gegen die Pelicans zudem zwei weitere Meilensteine in seiner Karriere. Es war der 900. Sieg für den 40-Jährigen in der Regular Season, nur Kareem Abdul-Jabbar (1074), Robert Parish (1014), Tim Duncan (1001) und John Stockton (953) gelangen mehr. Zudem überholte Nowitzki mit seinem 1477. Hauptrundenspiel Karl Malone (1476) und rückte in dieser Bestenliste auf Rang vier vor. Lediglich Parish (1611), Abdul-Jabbar (1560) und Stockton (1504) hatten in der Regular Season mehr Spiele bestritten.

(rent/sid)