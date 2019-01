Basketball in der NBA: Curry brilliert bei Sieg über Nowitzkis Mavericks

Dallas Die Dallas Mavericks mussten sich in der NBA den Warriors knapp geschlagen geben. Überragender Mann bei Golden State war Stephen Curry. Dirk Nowitzki stand sieben Minuten auf dem Feld.

Stephen Curry hat seine Golden State Warriors in der nordamerikanischen Profiliga NBA mit 48 Punkten zum Auswärtssieg bei Dirk Nowitzkis Dallas Mavericks geführt. Der überragende Point Guard erzielte beim 119:114 unter anderem die letzten fünf Punkte für den Meister und stellte damit auch Dallas' Jungstar Luka Doncic (26 Punkte) klar in den Schatten.

Nowitzki kam in sieben Minuten Spielzeit auf drei Punkte und zwei Rebounds, Maximilian Kleber stand in der Startformation und verbuchte sechs Zähler und acht Rebounds. Neben Curry überzeugte bei den Warriors, die Zweiter in der Western Conference sind, auch Kevin Durant mit 28 Punkten.

Die Führung wechselte in einem spannenden Spiel zweier treffsicherer Teams hin und her. "Wir sind nicht in Panik geraten. Wir haben uns in der Offensive Zeit genommen und hatten keine Ballverluste", sagte der überragende Curry.