NBA-Saison vorerst unterbrochen : Profi berührt demonstrativ Reporter-Mikros - zwei Tage später positiv getestet

Düsseldorf Der erste Profi der NBA ist „vorläufig“ positiv auf Covid-19 getestet worden. Das ist durchaus pikant.

Ein Spaß, der nach hinten losging: Der französische Basketball-Profi Rudy Gobert vom NBA-Team Utah Jazz hat am Montag (Ortszeit) in einem Pressegespräch mit Journalisten aus Spaß demonstrativ kurz all ihre Mikrofone und Handys berührt, nachdem die Pressevertreter als Reaktion auf das sich ausbreitende Coronavirus aus den Kabinen der US-Ligen verbannt worden waren. Er wollte demonstrieren, dass er sich nicht um eine Erkrankung sorge.

Here’s Rudy Gobert touching a bunch of reporters’ audio equipment 2 days ago. Today, he tested positive for coronavirus. pic.twitter.com/Z3Lw1yfCfW

Zwei Tage später, am Mittwoch, wurde der 27-Jährige „vorläufig“ positiv auf die durch das Virus ausgelöste Erkrankung Covid-10 getestet. Deswegen wurde die nordamerikanische Profiliga bis auf Weiteres unterbrochen. Ab Donnerstag finden keine Spiele mehr statt. "Die NBA wird diese Pause nutzen, um weitere Schritte mit Blick auf die Ausbreitung des Coronavirus festzulegen", hieß es in der Mitteilung.

Die Liga hatte das Testergebnis unmittelbar vor dem Beginn des Meisterschaftsspiels der Jazz bei Oklahoma City Thunder, Team des Deutschen Dennis Schröder, am Mittwochabend erhalten. Die Begegnung wurde daraufhin kurzfristig abgesagt. Der betroffene Spieler habe sich nicht in der Arena befunden.

Die NBA hatte zuletzt noch nach Wegen gesucht, die Meisterschaft trotz der Coronakrise fortzusetzen. So wurden Memos an alle Klubs verschickt, in denen die Möglichkeit von Geisterspielen ins Spiel gebracht wurde. Schon am Donnerstag sollte die Begegnung zwischen den Golden State Warriors und den Brooklyn Nets ohne Zuschauer ausgetragen werden, dies ist nun hinfällig.