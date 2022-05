NBA-Play-offs : Theis und die Boston Celtics starten gegen die Bucks mit einer Niederlage

Boston Basketball-Nationalspieler Daniel Theis und die Boston Celtics sind in den Play-offs der nordamerikanischen Profiliga NBA mit einer Niederlage ins Viertelfinale gestartet. Gegen den Titelverteidiger Milwaukee Bucks setzte es ein am Ende deutliches 89:101.

Titelverteidiger Milwaukee Bucks ist mit einem Auswärtssieg in die zweite Play-off-Runde der NBA gestartet und hat den Boston Celtics um Nationalspieler Daniel Theis einen Dämpfer verpasst. Das Basketball-Team um seinen Star Giannis Antetokounmpo holte am Sonntag im TD Garden ein 101:98 und brachte sich damit in eine gute Ausgangsposition auf dem Weg in die Conference Finals. In der sehr körperlichen Partie machte insbesondere Antetokounmpo den Unterschied. Neben seinen eigenen 24 Punkten glänzte er mit zwölf Vorlagen und kam auf gute 13 Rebounds.