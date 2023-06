Erneut Video mit Schusswaffe Harte Strafe – So viele Spiele wird Ja Morant von der NBA gesperrt

Für Morant war es das zweite Vergehen dieser Art. Bereits im März hatte er in betrunkenem Zustand vor einem Nachtclub in Denver mit einer Waffe posiert, was ebenfalls in einem Videostream übertragen worden ist. Damals war der 23-Jährige zu acht Spielen Sperre ohne Bezahlung verurteilt worden. Er verlor damit etwa 669.000 US-Dollar Gehalt. Morant hatte versprochen, dass sich so ein Verhalten nicht wiederholen würde.