Basketball in der NBA : Thunder siegen ohne verletzten Dennis Schröder - Lakers schlagen Mavs

München Die Oklahoma City Thunder haben ohne den angeschlagenen Dennis Schröder gegen den amtierenden NBA-Champion gewonnen. LeBron James erreichte beim Sieg seiner Los Angeles Lakers gegen die Dallas Mavericks einen Meilenstein.

Ohne den angeschlagenen deutschen Nationalspieler Dennis Schröder hat Oklahoma City Thunder in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA ein knappes 98:97 bei Titelverteidiger Toronto Raptors erkämpft. Für OKC war es der sechste Sieg in den vergangenen sieben Spielen. In Abwesenheit von Schröder, der wegen einer Verletzung am rechten Knöchel sein erstes Spiel in dieser Saison verpasste, war Shai Gilgeous-Alexander mit 32 Punkten bester Werfer bei den Thunder.