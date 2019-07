Irrer Millionenpoker : Leonard-Deal bringt die Machtverhältnisse der NBA ins Wanken

Los Angeles In der NBA liefern sich die Los Angeles Lakers und der Stadtrivale Clippers ein irres Wechselduell. Superstar LeBron James kämpft mit seinem aufgemotzten Team künftig gegen den frischgebackenen NBA-Champion Kawhi Leonard um die Vorherrschaft in Kalifornien.

Kawhi Leonard hatte das lila-goldene Trikot der Los Angeles Lakers bereits übergestreift - zumindest auf einem überdimensionalen Wandbild am Venice Beach. Das Management des 16-maligen Meisters machte sich große Hoffnungen auf den frischgebackenen Champion, auch Megastar LeBron James wünschte sich den Ausnahmekönner für sein neues Superteam. Doch Leonard erschütterte mit einem überraschenden Schachzug die Machtverhältnisse in der Westküsten-Metropole, in Kalifornien, in der ganzen NBA.