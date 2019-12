Basketball in der NBA : Warriors weiter im Aufwind - Siege für Theis und Schröder

Golden States Willie Cauley-Stein feiert. Foto: AP/Jeff Chiu

Köln Die Golden State Warriors finden in der NBA weiter in die Spur. Der Ex-Champion feierte gegen die Phoenix Suns den vierten Erfolg in Serie. Auch Daniel Theis und Dennis Schröder haben Erfolge gefeiert.

Der völlig aus dem Tritt geratene NBA-Vizemeister Golden State Warriors findet in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga langsam wieder in die Spur. Weiterhin ohne die verletzten Superstars Stephen Curry und Klay Thompson gewannen die Kalifornier gegen die Phoenix Suns 105:96 und feierten nach katastrophalem Saisonverlauf immerhin ihren vierten Sieg in Folge. Dennoch bleiben die Warriors Letzter der Western Conference, fünf Siege hinter einem Play-off-Platz.

Ganz anders ist die Stimmungslage beim Rekordmeister Boston Celtics mit dem deutschen Center Daniel Theis. Gegen die Cleveland Cavaliers gewann Boston 129:117 und festigte Rang zwei in der Eastern Conference. Theis, der zur Startformation gehörte, kam auf neun Punkte und sechs Rebounds.

An der Spitze im Osten thronen weiterhin unangefochten die Milwaukee Bucks. Auch ohne den verletzten MVP Giannis Antetokounmpo setzten sich die Bucks bei den Atlanta Hawks ungefährdet 112:86 durch. Eine gute Leistung zeigte auch Dennis Schröder mit Oklahoma City Thunder. Beim 104:102 nach Verlängerung steuerte Schröder als zweitbester Werfer seines Teams 24 Punkte bei.

(lt/sid)