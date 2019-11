Basketball in der NBA : Schröder führt OKC zum zweiten Saisonsieg

Köln Die Oklahoma City Thunder haben gegen die New Orleans Pelicans den zweiten Sieg der noch jungen NBA-Saison gefeiert. Einer der Schlüsselspieler: Dennis Schröder.

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat Oklahoma City Thunder nach zuletzt schwierigen Tagen zum zweiten Saisonsieg in der NBA geführt. Der 26-Jährige riss beim 115:104 gegen die New Orleans Pelicans das Spiel in der Schlussphase an sich, die letzten sechs Zähler für Thunder erzielte Schröder selbst. Nach sechs Spielen steht Oklahoma dennoch in der unteren Hälfte der Western Conference.