Basketball in der NBA : Lakers erneut zu stark für Mavericks

Basketball in der NBA

Köln Die Dallas Mavericks um den Deutschen Maximilian Kleber haben in der NBA die fünfte Pleite in den vergangenen sieben Spielen kassiert. Gegen die Los Angeles Lakers und Superstar LeBron James gab es für die Mavs nichts zu holen.

Für Maximilian Kleber und die Dallas Mavericks war in der Basketball-Profiliga NBA auch im zweiten Heimspiel der Saison gegen die Los Angeles Lakers nichts zu holen. Das Team um den deutschen Nationalspieler zog mit 114:129 den Kürzeren, Trainer Rick Carlisle wurde nach einem Ausraster aus dem Innenraum der Halle verbannt.

Kleber kam zwar nur auf zwei Punkte, lieferte aber drei Blocks ab. Youngster Luka Doncic sorgte mit 25 Punkten und zehn Rebounds für ein Double-Double, zufrieden war der Slowene jedoch keineswegs - ganz im Gegenteil. "Ich war sehr schlecht. Es fühlt sich so an, als wüsste ich nicht mehr, wie man Basketball spielt", sagte ein frustrierter Luka Doncic, der nach zwei vergebenen Freiwürfen sein Trikot in der Mitte zerriss.