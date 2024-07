Porträt Das ist Dennis Schröder

Durch seine guten Leistungen bekam er einen neuen Vertrag. Am 16. September 2022 gaben die Los Angeles Lakers die Rückkehr des Deutschen bekannt. In der Hauptrunde der Saison 2022/23 wurde Schröder in 66 Spielen eingesetzt und kam auf einen Mittelwert von 12,6 Punkten. In den Playoffs sank seine Punktausbeute auf 7,4 pro Spiel.