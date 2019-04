50 Punkte : Durant führt Golden State in die nächste Runde

Durant führt Golden State in die nächste Runde

Kevin Durant (l) und Stephen Curry. Foto: AFP/Harry How

Los Angeles Der zweimalige MVP der NBA Finals, Kevin Durant, hat seine Golden State Warriors mit einer überragenden Leistung in die zweite Runde der Basketball-Play-offs geführt. Mit 50 Punkten erzielte er den Höchstwert in seiner Play-off-Karriere.

