US-Sport kompakt Wagner-Brüder verlieren zweites Playoff-Spiel - Hartenstein stark

Voller Körpereinsatz von Basketball-Weltmeister Moritz Wagner hat den Orlando Magic auch im zweiten Playoff-Spiel nicht zum Sieg gereicht. Beim 86:96 gegen die Cleveland Cavaliers warf sich der ältere Bruder von Franz Wagner fünf Minuten vor Schluss im Kampf um den Ball sogar in einen Fan in der ersten Reihe und ermöglichte seinem Team so einen Korb. Der ältere Mann verletzte sich in der Szene dem Augenschein nach am Oberarm, Wagner erkundigte sich in einer Pause nach seinem Befinden. Trotz des 12:0-Laufs reichte es für die Magic nicht mehr zum Comeback. In das erste Playoff-Heimspiel in den NBA-Karrieren der Wagner-Brüder geht Orlando nun mit einem 0:2-Rückstand.