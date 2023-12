US-Sport kompakt Wagner-Brüder und Schröder verlieren in der NBA

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball, Baseball und Eishockey passiert ist.

07.12.2023 , 07:41 Uhr

Orlando Magic-Forward Franz Wagner (22/r.) wirft vor Cleveland Cavaliers-Center Jarrett Allen (31) und Forward Isaac Okoro (35). Foto: dpa/Sue Ogrocki

NBA: Basketball-Weltmeister erleben bitteren Abend - Niederlangen für Toronto Raports und Orlando Magic Nächste Niederlage für die Wagner-Brüder, weitere Pleite für Dennis Schröder: Die deutschen Basketball-Weltmeister haben in der NBA eine Nacht zum Vergessen erlebt. DBB-Kapitän Schröder verlor mit seinen Toronto Raptors gegen die Miami Heat 103:112, Franz und Moritz Wagner kassierten mit ihren Orlando Magic ein 111:121 bei den Cleveland Cavaliers. Bei der zweiten Magic-Niederlage hintereinander kam Franz Wagner auf 14 Punkte, Bruder Moritz erzielte 11. Auch die 42 Zähler von Paolo Banchero konnte nicht verhindern, dass Orlando zum siebten Mal in dieser Saison als Verlierer vom Feld ging. Vor den beiden jüngsten Niederlagen hatten Wagner und Co. mit neun Siegen in Serie den Franchise-Rekord eingestellt. Auch Schröder blieb bei der zwölften Saison-Niederlage (neun Siege) seiner Raptors hinter seinen Möglichkeiten und kam auf neun Punkte, fünf Assists und fünf Rebounds. Nach einer starken ersten Hälfte (66:64) verloren die Raptors im zweiten Durchgang vor allem offensiv den Faden. Besser lief es für Daniel Theis und seine Los Angeles Clippers. Beim 111:102 gegen die Denver Nuggets gelangen dem deutschen Center acht Punkte und zehn Rebounds. Der Erfolg gegen den amtierenden NBA-Champion um Nikola Jokic (22 Punkte) war für die Clippers der zehnte Saisonsieg bei zehn Niederlagen. Schlagzeilen lieferte einmal mehr Joel Embiid. Der amtierende MVP kam beim 131:126 seiner Philadelphia 76ers gegen die Washington Wizards auf furiose 50 (!) Punkte - und das, obwohl er zuletzt zwei Spiele krankheitsbedingt gefehlt hatte. „Ich habe mich nicht gut gefühlt. Meine Brust hat mich umgebracht“, sagte Embiid, dem zudem 13 Rebounds und sieben Assist gelangen, hinterher: „In der zweiten Halbzeit ging es mir besser, aber ich hatte Probleme.“ Für Embiid war es ein neuer Saisonbestwert, nachdem er gegen die Wizards vor exakt einem Monat bereits 48 Punkte aufgelegt hatte. Die Dallas Mavericks landeten nach zuletzt zwei Niederlagen wieder einen Sieg. Und was für einen. Das Team um Superstar Luka Doncic zerlegte die Utah Jazz, beim 147:97-Erfolg der Texaner kam Doncic auf 40 Punkte. Der am Zeh verletzte Nationalspieler Maximilian Kleber kam nicht zum Einsatz. Die San Antonio Spurs mit Toptalent Victor Wembanyama nähern sich derweil immer mehr ihrem Franchise-Negativrekord (16) aus der vergangenen Saison. Das 94:102 war für die Spurs die 15. Niederlage in Folge, Wembanyama erzielte zwölf Punkte und holte zehn Rebounds. Basketball: Superstar LeBron James fordert strengere Waffengesetze Nach der tödlichen Schießerei auf dem Campus der Universität von Nevada hat Basketball-Superstar LeBron James strengere US-Waffengesetze gefordert. „Es macht keinen Sinn, dass wir weiterhin unschuldige Leben verlieren. Auf dem Campus, in Schulen, auf Einkaufsmärkten und in Kinos", sagte James im Vorfeld des NBA-Spiels seiner Los Angeles Lakers gegen die New Orleans Pelicans. James, der sich seit Jahren für strengere Gesetze einsetzt, bezeichnete es als „lächerlich, dass wir nichts geändert haben." Das sei „dumm". Sein Mitgefühl gelte „den Familien, die geliebte Menschen verloren haben." Bei einer Schießerei an der Universität waren am Mittwoch drei Menschen getötet worden. In Nevada werden aktuell die Finalspiele der In-Season Tournaments der NBA ausgetragen, die Lakers mit James treffen im Halbfinale auf die New Orleans. NHL: Weiter im Formhoch: Leon Draisaitl gewinnt mit Edmonton Oilers Die Edmonton Oilers um Leon Draisaitl befinden sich in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL weiter im Formhoch. Die Kanadier gewannen am Mittwochabend (Ortszeit) ihr Heimspiel gegen die Carolina Hurricanes mit 6:1 und feierten bereits den fünften Sieg in Folge. Trotz der Offensiv-Gala der Oilers blieb Draisaitl ohne Torbeteiligung. Zach Hyman war mit drei Treffern der überragende Mann bei Edmonton, Draisaitls Partner Connor McDavid sowie Mattias Janmark stachen mit jeweils drei Torvorlagen ebenfalls heraus. Durch die Siegesserie kommen die Playoff-Plätze für die Oilers trotz ihres desaströsen Saisonstarts allmählich wieder in Sichtweite. Mit 21 Punkten fehlen Edmonton in der Western Conference aktuell nur noch sechs Zähler auf das letzte Wildcard-Ticket. NFL: Angestellter soll Jacksonville Jaguars 22 Millionen Dollar gestohlen haben Ein ehemaliger Angestellter des NFL-Teams Jacksonville Jaguars soll durch eine Manipulation des firmeninternen Kreditkartenprogramms über einen Zeitraum von vier Jahren mehr als 22 Millionen Dollar gestohlen haben. Das geht aus Dokumenten hervor, die einem Gericht in Florida vorliegen. Dort wurden die Jaguars zwar nicht namentlich genannt, das Football-Team bestätigte in einer Mitteilung jedoch, das betroffene Unternehmen zu sein. Zudem erklärte Jacksonville, den Vertrag mit dem Mitarbeiter bereits im vergangenen Februar gekündigt zu haben. „Wie aus der Anklageschrift hervorgeht, handelte es sich bei dieser Person um einen ehemaligen Manager für Finanzplanung und -analyse, der seine vertrauenswürdige Position ausnutzte, um heimlich und vorsätzlich erhebliche betrügerische finanzielle Aktivitäten auf Kosten des Teams zu begehen und daraus persönlichen Nutzen zu ziehen“, teilten die Jaguars mit. Der Beschuldigte soll einen Teil der gestohlenen Summe für kostspielige Anschaffungen verwendet haben. Darunter befanden sich angeblich eine Eigentumswohnung, ein Auto, Kryptowährung, das Chartern von Privatjets, Luxushotelaufenthalte, eine Mitgliedschaft in einem Country Club sowie Luxusarmbanduhren.

