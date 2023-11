US-Sport kompakt Wagner-Brüder und Orlando Magic feiern Drama-Sieg in der NBA

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball, Baseball und Eishockey passiert ist.

Der deutsche Basketballprofi Franz Wagner (h.) von den Orlando Magic umarmt Paolo Banchero nach dem 96:94-Sieg seines Teams. Foto: dpa/Charles Rex Arbogast

Drama-Sieg in der NBA für Wagner-Brüder Mit dem letzten Wurf der Partie haben die Orlando Magic mit den Weltmeistern Franz und Moritz Wagner ihr NBA-Spiel bei den Chicago Bulls gewonnen. 1,4 Sekunden vor Schluss erzielte Paolo Banchero den Korb zum 96:94 und bescherte dem jungen Team doch noch einen scheinbar schon aus der Hand gegebenen Sieg. 28 Bilder Die besten Scorer aller Zeiten 28 Bilder Foto: AP/Ashley Landis Die Bulls hatten nach 19 Punkten Rückstand im dritten Viertel Sekunden vor dem Ende ausgeglichen. Die Punkte 16 und 17 für Banchero machten den Sieg perfekt. Franz Wagner kam einen Tag nach der Pleite bei den Brooklyn Nets auf 13 Zähler, sein Bruder Moritz Wagner verbuchte 5 Punkte. Orlando steht nun bei sechs Siegen in elf Spielen. Ohne den weiter am Zeh verletzten Maxi Kleber holten die Dallas Mavericks bereits den neunten Saisonsieg und haben damit so viele wie die Boston Celtics und die Denver Nuggets an der Spitze der NBA. Beim 130:117 gegen die Washington Wizards war Tim Hardaways Jr. mit 31 Zählern von der Bank bester Werfer der Partie, Luka Doncic verbuchte 26 Punkte. Die Philadelphia 76ers rutschten durch das 107:117 gegen die Celtics und die zweite Niederlage in Serie dagegen auf Rang zwei der Eastern Conference. Auf Rang fünf im Osten stehen die Milwaukee Bucks, die auch ohne den angeschlagenen Giannis Antetokounmpo 128:112 gegen die Toronto Raptors um Weltmeister-Kapitän Dennis Schröder gewannen. In seinem bislang besten Spiel für sein neues Team kam Damien Lillard auf 37 Punkte und 13 Vorlagen. Schröder, dessen Einsatz wegen eines verdrehten Knies fraglich gewesen war, hatte erneut keine gute Wurfquote und traf nur zwei seiner neun Versuche aus dem Spiel. Er kam auf neun Zähler und fünf Vorlagen. Infos Die dramatischsten Super Bowls der Geschichte Infos Foto: AP/Kathy Willens NHL: Oilers und Draisaitl drehen Rückstand Die Edmonton Oilers um Nationalspieler Leon Draisaitl haben in der NHL den nächsten herben Rückschlag mit späten Toren verhindert. Im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Kris Knoblauch holte die Mannschaft am Mittwochabend (Ortszeit) gegen die Seattle Kraken ein 4:3 nach Verlängerung. Siebeneinhalb Minuten vor Schluss hatten die Oilers noch 1:3 hinten gelegen, der Ausgleich gelang erst 46 Sekunden vor dem Buzzer. Draisaitl hatte mit zwei Vorlagen seinen Anteil am Erfolg. Er bereitete sowohl das 1:0 durch Connor McDavid wie auch den Ausgleich durch Evander Kane in der regulären Spielzeit vor. Kane hatte auch den Anschlusstreffer zum 2:3 erzielt und traf in der Verlängerung zum Sieg. Im 15. Saisonspiel war es der erst fünfte Sieg für die Oilers. Für die Kraken, bei denen Nationaltorwart Philipp Grubauer nach seiner Auswechslung zuletzt gar nicht aufs Eis durfte, war es die dritte Niederlage nach Verlängerung in dieser Saison. Fünf Spiele Sperre für NBA-Profi Green Gerade mal 103 Sekunden nach Spielbeginn und noch vor dem ersten Korb kam es in der NBA zu einer Rangelei. Nach seinem Schwitzkasten gegen Rudy Gobert hat die NBA Draymond Green von den Golden State Warriors für fünf Spiele gesperrt. Sein Mitspieler Klay Thompson, sowie Gobert und Jaden McDaniels von den Minnesota Timberwolves seien jeweils mit einer Strafe von 25.000 US-Dollar (rund 23.00 Euro) belegt worden, teilte die Liga am Mittwoch mit. Bei der 101:104-Niederlage der Warriors am Dienstagabend waren Green, Thompson und McDaniels noch vor dem ersten Korb vom Platz geflogen. McDaniels Zerren am Trikot von Thompson hatte nach nur 103 Sekunden und beim Stand von 0:0 die Rangelei zwischen den beiden Teams der nordamerikanischen Basketball-Profiliga ausgelöst. Green hatte den Franzosen Rudy Gobert, der dazwischen ging, dabei zeitweise im Schwitzkasten. Nach Ansicht der Videobilder entschieden die Schiedsrichter auf Strafen für McDaniels, Thompson und Green, für den es der zweite Platzverweis in dieser Saison und inklusive der Playoffs der 19. in seiner Karriere war. Green ist damit mehr als doppelt so häufig hinausgeworfen worden wie jeder andere aktive NBA-Profi. NBA-Star Theis wohl vor Wechsel nach LA Los Angeles statt Indiana: Basketball-Weltmeister Daniel Theis steht offenbar unmittelbar vor einem Wechsel innerhalb der NBA. Wie US-amerikanische Medien am Mittwoch übereinstimmend berichten, wird der Center seinen Vertrag bei den Pacers auflösen und anschließend bei den Clippers unterschreiben. Im Rahmen eines Spielertauschs war Theis im vergangenen Sommer von den Boston Celtics nach Indiana geschickt worden, auch aufgrund einer Knie-Operation im November 2022 hatte er dort nicht Fuß fassen können. Nach seiner Rückkehr im Februar dieses Jahres bestritt er in der abgelaufenen NBA-Saison lediglich sieben Partien. Auch in der laufenden Spielzeit änderte sich das Bild nicht, Theis kam einzig gegen die Milwaukee Bucks (126:124) zum Einsatz, dabei stand er acht Minuten auf dem Feld. Beim Sieg am Dienstag bei den Philadelphia 76ers (132:126) hatte der 31-Jährige „aus persönlichen Gründen“ gefehlt, obwohl er mit dem Team zum Auswärtsspiel angereist war. Ein möglicher Wechsel ergibt nicht nur für den deutschen Nationalspieler, sondern auch für die beiden Vereine durchaus Sinn: Denn während Indiana im Zuge seines „Rebuilds“ vermehrt auf junge Spieler setzt, suchen die Clippers einen Ersatz für ihren verletzten Backup-Center Mason Plumlee. Sollte Theis künftig für die Clippers auflaufen, müsste er jedoch ein deutliches niedrigeres Gehalt hinnehmen: Der Center verdient bei den Pacers in der aktuellen Saison 9,1 Millionen Dollar (rund 8,4 Millionen Euro), zudem gibt es eine Vereinsoption für ein weiteres Jahr, die ihm zusätzliche 9,5 Millionen Dollar einbringen würden. In Los Angeles könnte Theis allerdings nur zum Minimum-Gehalt unterschreiben - dieses beträgt immerhin noch gut zwei Millionen US-Dollar. Drei NBA-Profis noch vor dem ersten Korb vom Platz geflogen Die NBA-Stars Draymond Green und Klay Thompson von den Golden State Warriors sind bei der 101:104-Niederlage gegen die Minnesota Timberwolves noch vor dem ersten Korb vom Platz geflogen. Auch für Minnesotas Jaden McDaniels ging es am Dienstagabend (Ortszeit) beim Stand von 0:0 schon wieder in die Kabine. Sein Zerren am Trikot von Thompson hatte nach nur 103 Sekunden die Rangelei zwischen den beiden Teams der nordamerikanischen Basketball-Profiliga ausgelöst. Green hatte den Franzosen Rudy Gobert, der dazwischen ging, dabei zeitweise im Schwitzkasten. Nach Ansicht der Videobilder entschieden die Schiedsrichter auf Strafen für McDaniels, Thompson und Green, für den es der zweite Platzverweis in dieser Saison war. „Da gibt es nicht viel zu sagen. Das ist einfach nur clowneskes Verhalten“, sagte Gobert nach der Partie in San Francisco, die Teil des neuen NBA-Turniers war. Nach Ansicht von Golden-State-Trainer Steve Kerr habe McDaniels die Auseinandersetzung angezettelt. „Klay hätte auf keinen Fall rausgeschmissen werden dürfen. Das war lächerlich“, meinte der Ex-Profi. Gobert erwartet nun, dass die NBA Green für sein Verhalten bestraft. „Ich hoffe, dass die Liga tun wird, was getan werden muss“, sagte er.

