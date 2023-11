US-Sport kompakt Wagner-Brüder schlagen den Meister - Draisaitl verliert erneut

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball, Baseball und Eishockey passiert ist.

23.11.2023 , 07:40 Uhr

Franz Wagner (r) und Paolo Banchero von Orlando Magic im Spiel gegen die Denver Nuggets. Foto: AP/Kevin Kolczynski

Basketball: Magic bauen NBA-Siegesserie aus - Auch Schröder gewinnt mit Toronto Die Basketball-Weltmeister Franz und Moritz Wagner haben mit den Orlando Magic in der NBA gegen den Titelverteidiger gewonnen und den fünften Sieg in Serie geholt. Beim 124:119 gegen die Denver Nuggets um Nikola Jokic verbuchte Franz Wagner am Mittwochabend (Ortszeit) 27 Punkte, Jokic kam auf 30 Zähler für die Nuggets. Mit 12 Punkten in 15 Minuten auf dem Feld überzeugte auch Moritz Wagner erneut. Die Toronto Raptors um Weltmeister-Kapitän Dennis Schröder holten unterdessen auswärts bei den bislang so starken Indiana Pacers ein 132:131. Schröder kam auf 26 Punkte, bester Werfer war sein Teamkollege Pascal Siakam mit 36 Zählern. Auch der vierte deutsche Weltmeister in der NBA holte einen Sieg. Daniel Theis gewann mit den Los Angeles Clippers 109:102 bei den San Antonio Spurs. Theis, der erst vergangene Woche von den Pacers nach Los Angeles gewechselt war, kam auf acht Punkte und starke elf Rebounds. Im Topspiel der Eastern Conference setzten sich die Boston Celtics mit 119:116 gegen die Milwaukee Bucks durch. Boston führte zwischenzeitlich mit 21 Punkten Vorsprung, erst gegen Ende verkürzten die Bucks und machten die Partie noch mal spannend. Eishockey: Nächste Niederlage für Draisaitl - Seider trifft Die Edmonton Oilers um Eishockey-Star Leon Draisaitl haben in der nordamerikanischen Profiliga NHL den nächsten Rückschlag kassiert. Das 3:6 bei den Carolina Hurricanes war die dritte Niederlage hintereinander und bereits die 13. in der noch recht jungen Saison. Draisaitl blieb erneut ohne eigenen Treffer, steuerte immerhin einen Assist bei. Damit liegen die Kanadier, die mit größten Ambitionen in die Saison gestartet waren, weiter auf dem vorletzten Tabellenplatz der Pacific Division. Niederlagen mussten auch die deutschen NHL-Profis John-Jason Peterka und Lukas Reichel einstecken. Angreifer Peterka traf zwar für seine Buffalo Sabres, musste mit seinem Team aber ein 3:4 nach Verlängerung bei den Washington Capitals hinnehmen. Reichel war beim 3:7 seiner Chicago Blackhawks bei den Columbus Blue Jackets ziemlich chancenlos. Deutlich besser lief es für Moritz Seider und die Detroit Red Wings. Beim 4:0 gegen die New Jersey Devils erzielte der Verteidiger einen Treffer und feierte mit seinem Team den neunten Saisonerfolg. Goalie Philipp Grubauer kam beim 7:1-Kantersieg seiner Seattle Kraken gegen die San Jose Sharks unterdessen nicht zum Einsatz. Die Sharks mussten dabei erneut auf ihren deutschen Stürmer Nico Sturm verzichten, der aus familiären Gründen weiterhin nicht zur Verfügung steht. Basketball: NBA-Trainer Popovich legt sich mit Spurs-Fans an NBA-Trainerlegende Gregg Popovich hat die Fans der San Antonio Spurs für ihr Verhalten kritisiert und als Reaktion noch mehr Buh-Rufe gegen seinen ehemaligen Spieler Kawhi Leonard zu hören bekommen. Im Spiel der Spurs gegen die Los Angeles Clippers hatten die Heim-Fans Leonard und die anderen Profis des Gegners um Weltmeister Daniel Theis durchgehend ausgebuht und beschimpft. Während eines Freiwurfs für Leonard, der 2018 einen Abschied von den Spurs gefordert hatte und seitdem bei den Anhängern unten durch ist, griff Popovich zum Hallen-Mikrofon und sagte: „Können wir das Buhen sein lassen und diese Jungs spielen lassen? Habt ein bisschen Klasse. So sind wir nicht. Hört auf zu buhen." Nach einem kurzen Moment der Ruhe buhten die Spurs-Fans noch lauter als zuvor. Das 102:109 war die zehnte Niederlage in Serie für die Mannschaft um Supertalent Victor Wembanyama. Leonhard beendete die Partie mit 26 Punkten und hatte damit mehr als jeder andere Profi. Letztlich sei er durch die Provokationen nur angespornt geworden, sagte Popovich nach der Niederlage. Theis kam auf acht Zähler.

(RP/SID/dpa)