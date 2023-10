US-Sport kompakt Wagner-Brüder gewinnen ersten NBA-Test

Am 10. September hatten die Wagners mit der deutschen Nationalmannschaft in Manila sensationell den WM-Titel geholt. Mit Orlando wollen sie in der neuen Spielzeit, die in der Nacht zum 26. Oktober mit dem Heimspiel gegen die Houston Rockets beginnt, am Play-In-Turnier für die Play-offs schnuppern. In der Vorsaison war das Team aus Florida im Osten nur auf Platz 13 gekommen.