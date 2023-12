US-Sport kompakt Wagner-Brüder führen Orlando zum nächsten Sieg

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball, Baseball und Eishockey passiert ist.

12.12.2023 , 07:36 Uhr

Der stark aufgelegte Basketball-Weltmeister Franz Wagner (l.) hat Orlando Magic zum nächsten Erfolg geführt Foto: dpa/John Raoux

Basketball: Wagner-Brüder führen Orlando zum nächsten Sieg Der stark aufgelegte Basketball-Weltmeister Franz Wagner hat Orlando Magic in der nordamerikanischen Profiliga NBA zum nächsten Erfolg geführt. Beim 104:94 gegen die Cleveland Cavaliers erzielte Wagner 19 Punkte und sammelte acht Rebounds sowie vier Assists. Sein älterer Bruder Moritz Wagner steuerte acht Punkte zum 16. Saisonsieg des Teams aus Florida bei. Orlando ist hinter den Boston Celtics Zweiter in der Eastern Conference. Schlechter stehen Dennis Schröders Toronto Raptors da, die beim 130:136 bei den New York Knicks ihre vierte Niederlage in Serie kassierten und auf Platz elf im Osten liegen. Weltmeister-Kapitän Schröder kam auf 20 Punkte, bei den Knicks sammelte der Deutsche Isaiah Hartenstein elf Zähler. Unterdessen gewannen die Dallas Mavericks auch ohne den verletzten Maximilian Kleber 120:113 bei den Memphis Grizzlies. Der slowenische Superstar Luka Doncic war mit 35 Punkten einmal mehr der überragende Spieler bei den Mavericks, die im Westen den dritten Platz belegen. Aufseiten der Grizzlies hielt Jaren Jackson Jr. mit 41 Punkten dagegen. Derweil kassierten die Detroit Pistons beim 123:131 gegen die Indiana Pacers ihre 20. Niederlage nacheinander. Einen solchen Negativlauf hatten zuletzt die Houston Rockets in der Saison 2020/21 hingelegt. Gar 26 Pleiten nacheinander in einer Saison hatten die Philadelphia 76ers 2013/14 hinnehmen müssen, zu dieser historisch schlechten Serie fehlen Detroit nun noch sechs Niederlagen. Eishockey: Zwölftes NHL-Saisontor von Peterka Auch dank des zwölften Saisontores von John-Jason Peterka haben die Buffalo Sabres in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL ihre Negativserie in eigener Halle beendet. Nach zuletzt drei Heimniederlagen nacheinander gewann das Team 5:2 gegen die Arizona Coyotes. Peterka gelang im zweiten Drittel das Tor zum zwischenzeitlichen 4:1, damit ist der Deutsche der erfolgreichste Schütze seines Teams. Insgesamt aber sind die Leistungen Buffalos noch zu schwankend. Mit nun zwölf Siegen aus 29 Spielen sind die Sabres 13. in der Eastern Conference. Sie liegen sieben Plätze hinter Moritz Seiders Detroit Reds Wings, deren Formkurve allerdings nach unten zeigt. Beim 3:6 bei den Dallas Stars kassierten die Red Wings ihre dritte Niederlage nacheinander, Seider blieb dabei ohne Scorerpunkt. Football: Dolphins und Packers verlieren überraschend Die beiden Playoff-Anwärter Miami Dolphins und Green Bay Packers haben in der US-Football-Profiliga NFL zum Abschluss des 14. Spieltages überraschende Niederlagen kassiert. Die Dolphins, die eine der besten Offensiven der Liga bilden, verloren am Montagabend (Ortszeit) trotz zwischenzeitlich deutlicher Führung zu Hause gegen die Tennessee Titans mit 27:28. Die Packers unterlagen auswärts den New York Giants mit 22:24. Während Miami trotz der Niederlage die eigene Division AFC East weiterhin souverän anführt und klar auf Playoff-Kurs liegt, verpassten die Packers einen wichtigen Schritt Richtung Endrunde. Durch die Niederlage steht Green Bay, das zuletzt durch einen Erfolg gegen den amtierenden Super-Bowl-Sieger Kansas City Chiefs für Aufsehen gesorgt hatte, bei einer Bilanz von sechs Siegen und sieben Niederlagen. In der Conference NFC sind die Packers damit bilanzgleich mit fünf weiteren Teams. Durch das Ergebnis in New York stehen zudem die San Francisco 49ers als erstes Playoff-Team der laufenden Saison fest. Das Team aus Kalifornien kann nicht mehr von einem der ersten sieben Plätze in der NFC verdrängt werden.

(RP/SID/dpa)