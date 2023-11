US-Sport kompakt Achte NBA-Niederlage in Serie für Wembanyama

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball, Baseball und Eishockey passiert ist.

19.11.2023 , 09:28 Uhr

Victor Wembanyama (l.) von den San Antonio Spurs blockt einen Wurf von Desmond Bane von den Memphis Grizzlies. Foto: AP/Darren Abate

NBA: Achte Niederlage in Serie für Wembanyama Basketball-Jungstar Victor Wembanyama kommt mit den San Antonio Spurs in der NBA weiterhin einfach nicht in Fahrt. Trotz eines Double-Double des 19 Jahre alten Franzosen verloren die Spurs beim 108:120 gegen die Memphis Grizzlies bereits das achte Spiel in Serie und stehen nun mit nur drei Siegen aus 13 Spielen auf dem letzten Platz der Western Conference. Auch ein zwischenzeitlicher Vorsprung von 19 Punkten half San Antonio nicht, um die Pleitenserie zu beenden. Wembanyama, der 19 Punkte, 13 Rebounds, vier Assists und starke acht Blocks verbuchte, blieb mit seinem Team im letzten Viertel knapp 5:30 Minuten ohne Korberfolg und gab dieses mit 14:33 her. Den dritten Sieg in Folge konnte hingegen Isaiah Hartenstein mit seinen New York Knicks feiern. Beim 122:108 bei den Charlotte Hornets kam der deutsche Center von der Bank und erzielte vier Punkte und sieben Rebounds. Die Milwaukee Bucks mit Superstar Giannis Antetokounmpo, der mit 40 Punkten und 15 Rebounds glänzte, gewannen das Spitzenduell gegen die Dallas Mavericks ohne den am Zeh verletzten Nationalspieler Maximilian Kleber mit 132:125. Auch die starken Leistungen von Luka Doncic (35 Punkte, 9 Rebounds, 9 Assists) und Kyrie Irving (39 Punkte) reichten den Mavs nicht, beide Teams stehen nun bei einer Bilanz von 9:4. Kurzer NHL-Erfolgslauf von Draisaitls Edmonton Oilers vorbei Nach drei Siegen nacheinander haben die Edmonton Oilers um den deutschen Eishockey-Star Leon Draisaitl wieder ein Spiel in der NHL verloren. Am Samstag (Ortszeit) zogen die Oilers mit 4:6 (2:1, 1:1, 1:4) bei den Tampa Bay Lightning den Kürzeren. Für das kanadische Team gab es damit auch die erste Niederlage unter dem neuen Cheftrainer Kris Knoblauch, der vor wenigen Tagen den freigestellten Jay Woodcroft ersetzt hatte. Die Oilers erzielten die ersten beiden Treffer der Partie und gingen mit einer 3:2-Führung in das Schlussdrittel, kassierten dort aber vier Tore. Draisaitl blieb zum sechsten Mal in dieser Saison ohne Scorerpunkt in einem Spiel, auch Co-Star Connor McDavid war ohne Torbeteiligung. Mit erst fünf Siegen nach 16 Saisonspielen belegen die Oilers derzeit den drittletzten Platz in der Western Conference. Tim Stützle schaffte mit den Ottawa Senators im zweiten Spiel in Schweden den zweiten Sieg. Mit 2:1 (0:0, 0:1, 1:0) setzten sich die Senators nach Penaltyschießen gegen die Minnesota Wild durch. Stützle vergab zwar seinen Penalty, sein Teamkollege Josh Harris traf aber als Einziger im Shootout und bescherte Ottawa den achten Sieg im 15. Saisonspiel. Insgesamt vier Spiele der nordamerikanischen Liga finden im Zuge der NHL Global Series in Stockholm statt. Auch Philipp Grubauer ging am Samstag (Ortszeit) mit einem Sieg vom Eis: Der deutsche Torhüter fuhr mit den Seattle Kraken einen 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)-Auswärtserfolg gegen die Vancouver Canucks ein, Grubauer hielt 21 der 24 Schüsse auf sein Tor. Für Seattle war es der zweite Erfolg nacheinander.

