US-Sport kompakt Theis kehrt mit Clippers in Erfolgsspur zurück

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball, Baseball und Eishockey passiert ist.

26.11.2023 , 10:24 Uhr

Daniel Theis konnte sich mit den L.A. Clippers gegen die Mavericks um Superstar Luka Doncic durchsetzen. Foto: AP/Jae C. Hong

Basketball: Theis kehrt mit Clippers in Erfolgsspur zurück Basketball-Weltmeister Daniel Theis ist mit den Los Angeles Clippers in der NBA in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Gegen die Dallas Mavericks um Superstar Luka Doncic setzte sich das Team des 31 Jahre alten Nationalspielers deutlich mit 107:88 durch, für Theis war es bereits der vierte Sieg im fünften Spiel seit seinem Wechsel von den Indiana Pacers nach LA. Von der Bank kommend überzeugte der deutsche Center einmal mehr, in 16 Minuten auf dem Feld sammelte Theis fünf Punkte, drei Rebounds und einen Block. Bester Werfer aufseiten der Gastgeber war Paul George mit 25 Zählern, während bei Dallas der Slowene Doncic (30 Punkte) und Kyrie Irving (26 Punkte) vorangingen. Das Star-Duo erhielt von seinen Mitspielern allerdings zu wenig Unterstützung, neben Doncic und Irving traf lediglich Tim Hardaway Jr. mit zwölf Zählern zweistellig. Nationalspieler Maximilian Kleber, der weiter an den Folgen einer Zehenverletzung laboriert, stand nicht im Kader der Mavs. Eishockey: Klatsche für Peterka - Sturm mit Sharks erfolgreich Eishockey-Nationalspieler John-Jason Peterka hat mit den Buffalo Sabres in der NHL eine schmerzhafte Niederlage kassiert. Bei den kriselnden New Jersey Devils, die zuvor sechs der vergangenen sieben Partien verloren hatten, ging das Team des 21 Jahre alten Vizeweltmeisters mit 2:7 baden. Bereits in der zweiten Spielminute war Buffalo in Rückstand geraten, bis zum Ende des ersten Drittels schraubten die Devils das Ergebnis auf 4:0 in die Höhe. Im Schlussabschnitt legte Peterka das Tor zum 2:6 durch Mitspieler Kyle Okposo auf, es war sein achtes Assists in der laufenden Saison. Letztlich blieb es aber bei der Ergebniskosmetik. Besser lief es für Peterkas Nationalmannschaftskollegen Nico Sturm. Mit den San Jose Sharks fuhr der 28-Jährige beim 4:3 gegen die Vancouver Canucks ein seltenes Erfolgserlebnis ein - für das bislang schlechteste Team der NHL-Spielzeit war es erst der vierte Sieg im 21 Saisonauftritt. Sturm stand knapp 13 Minuten auf dem Eis, blieb dabei aber ohne Torbeteiligung.

(RP/SID/dpa)