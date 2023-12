US-Sport kompakt NBA-Siegesserie der Wagner-Brüder mit Orlando gerissen

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball, Baseball und Eishockey passiert ist.

03.12.2023 , 09:14 Uhr

Franz Wagner von den Orlando Magic und Teamkollege MagicCaleb Houstan blockieren Nic Claxton von den Brooklyn Nets während des vierten Viertels. Foto: dpa/Bebeto Matthews

Siegesserie der Wagner-Brüder mit Orlando gerissen Die beeindruckende Siegesserie der Orlando Magic mit den beiden Brüdern Franz und Moritz Wagner in der NBA ist gerissen. Die Basketball-Nationalspieler, die zuvor mit ihrem Team neun Siege in Folge gefeiert hatten, verloren am Samstagabend (Ortszeit) bei den Brooklyn Nets deutlich mit 101:129. Franz Wagner (20 Punkte) war gemeinsam mit Cole Anthony der punktbeste Werfer seines Teams. Bruder Moritz kam auf 18 Zähler. Mit der weiterhin starken Bilanz von 14 Siegen bei nur sechs Niederlagen liegt Orlando aber dennoch klar auf Playoff-Kurs. In der Eastern Conference ist das Team aus Florida Zweiter hinter den Boston Celtics. Daniel Theis gelang mit den Los Angeles Clippers unterdessen die Revanche gegen die Golden State Warriors. Zwei Tage nach der 114:120-Niederlage in Kalifornien gewannen die Clippers das schnelle Wiedersehen in eigener Halle knapp mit 113:112. Dabei hatten die Clippers aber auch etwas Glück: Mt ablaufender Uhr vergab Draymond Green bei den Warriors einen Drei-Punkte-Wurf zum möglichen Sieg. Theis erzielte von der Bank kommend zwölf Punkte. Ohne den weiterhin am Zeh verletzten Maximilian Kleber kassierten die Dallas Mavericks eine bittere Heimniederlage. Die Texaner verloren gegen die Oklahoma City Thunder mit 120:126. Dabei gab Dallas ein historisches Comeback leichtfertig wieder aus der Hand. Im letzten Viertel drehten die Mavericks mit einem zwischenzeitlichen 30:0-Lauf einen 87:111-Rückstand in eine vorübergehende Sechs-Punkte-Führung, konnten diese aber nicht halten. Wie die NBA mitteilte, stellten die Mavericks mit den 30 Punkten in Folge einen Rekord auf. Die vorherige Bestmarke hielten die Cleveland Cavaliers mit 29 Punkten ohne Unterbrechung gegen die Milwaukee Bucks im Dezember 2009. „Wenn man sich den Charakter der Mannschaft anschaut, dann war er dort zu sehen", sagte Dallas-Coach Jason Kidd. Besonders Superstar Luka Doncic lieferte mit 36 Punkten und 18 Assists eine starke Vorstellung ab. Julian Gressel im Finale der MLS Fußballprofi Julian Gressel greift nach seinem zweiten Meistertitel in der nordamerikanischen MLS. Der 29-Jährige gewann mit Columbus Crew im Playoff-Halbfinale beim favorisierten Hauptrundensieger FC Cincinnati mit 3:2 (2:2, 0:2) nach Verlängerung. Der gebürtige Bayer Gressel, der seit einigen Jahren auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt und auch schon sechs Länderspiele für die US-Nationalmannschaft bestritten hat, wurde nach 65 Minuten eingewechselt und erzwang durch eine Flanke das Eigentor zum 1:2, das die Wende einleitete. Bereits 2018 hatte er - damals mit Atlanta United - den Titel gewonnen. Im Finale um den MLS Cup trifft Columbus als Gewinner der Eastern Conference am kommenden Samstag (22 Uhr MEZ) auf Titelverteidiger Los Angeles FC. Die Kalifornier setzten sich im Duell um den Titel in der Western Conference zu Hause mit 2:0 (1:0) gegen Houston Dynamo durch. Da Columbus in der Hauptrunde besser abgeschnitten hatte, wird das Endspiel in deren Heimstadion ausgetragen. NHL: Seider bereitet bei Detriot-Sieg zwei Treffer vor Mit zwei Vorlagen hat Eishockey-Profi Moritz Seider seine Detroit Red Wings zum nächsten Sieg in der nordamerikanischen NHL geführt. Beim 5:4-Auswärtssieg nach Verlängerung gegen die Montreal Canadiens war der 22-Jährige am zwischenzeitlichen 3:0 und 4:2 seines Teams direkt beteiligt. Damit steht der Abwehrspieler bereits bei 13 Torvorlagen in der laufenden Saison. Detroit liegt mit 29 Punkten auf Rang drei der Atlantic Division, der am Ende der regulären Saison zum direkten Einzug in die Playoffs genügen würde. Auch Tim Stützle trug sich für die Ottawa Senators in die Scorerliste ein. Der 21-Jährige bereitete beim 2:0 der Kanadier gegen die Seattle Kraken den Treffer zum Endstand vor. Für die Senators war es erst der neunte Saisonsieg, damit liegt Ottawa auf dem letzten Platz ihrer Division. Allerdings hat das kanadische Hauptstadtteam auch die bislang wenigsten Partien in der gesamten Liga absolviert. Bei Seattle kam Torwart Philipp Grubauer nicht zum Einsatz. Nichts zu holen gab es für die beiden anderen deutschen NHL-Profis, die am Samstagabend (Ortszeit) im Einsatz waren. John-Jason Peterka und die Buffalo Sabres verloren bei den Carolina Hurricanes deutlich mit 2:6, Peterka blieb ohne Torbeteiligung. Gleiches galt für Lukas Reichel, der mit den Chicago Blackhawks auswärts gegen die Winnipeg Jets mit 1:3 verlor.

(RP/SID/dpa)