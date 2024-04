US-Sport kompakt Mavericks holen zweiten Sieg in Play-offs gegen die Clippers

27.04.2024

P.J. Washington (v.) von den Dallas Mavericks geht Richtung Korb.

NBA: Dallas geht gegen Clippers erstmals in Führung Trotz Sorgen um Basketball-Superstar Luka Doncic haben die Dallas Mavericks in den Play-offs der NBA ihren zweiten Sieg eingefahren. Die Texaner um Maxi Kleber bezwangen die Los Angeles Clippers in eigener Halle 101:90 und gingen in der Best-of-seven-Serie mit 2:1 in Führung. 28 Bilder Die besten Scorer aller Zeiten 28 Bilder Foto: AP/Ashley Landis Doncic humpelte früh vom Platz, kam aber zurück und sammelte 22 Punkte und zehn Rebounds. Kleber blieb in seinen 15 Minuten auf dem Parkett blass: Der Würzburger traf zwar seinen einzigen Wurf, kam letztlich aber nur auf drei Punkte und einen Rebound. Weltmeister Daniel Theis kam bei den Clippers erneut nicht zum Einsatz. Die Partie begann mit einem harten Foul von Russell Westbrook an Doncic, der jedoch nur kurz ausfiel. Dallas dominierte im Anschluss, ehe der Vorsprung zum Ende des dritten Viertels auf sechs Punkte geschmolzen war. Dann schlug die Stunde von Kyrie Irving: Der 32-Jährige hatte bis zu diesem Zeitpunkt erst zwei Punkte erzielt, ließ aber noch 19 weitere folgen und wurde so zum späten Matchwinner. „Das war der Wille eines Champions“, sagte Irving über seine Geduld, bis die Schüsse endlich fielen: „Zwei Punkte, das war mir wirklich egal. Mir geht es nur darum, Spiele zu gewinnen.“ Ebenfalls mit 2:1 in Führung liegen die Indiana Pacers nach einem 121:118 nach Verlängerung gegen die Milwaukee Bucks. Den Minnesota Timberwolves gelang beim 126:109 gegen die Phoenix Suns sogar der dritte Sieg im dritten Spiel. NFL-Star Draisaitl trifft bei Edmontons Kantersieg doppelt Infos Die dramatischsten Super Bowls der Geschichte Infos Foto: AP/Kathy Willens Die Edmonton Oilers haben sich in den Playoffs der nordamerikanischen Profiliga NHL den Heimvorteil zurückgeholt – auch dank Eishockey-Star Leon Draisaitl. Am Freitag (Ortszeit) gewannen die Oilers ihr erstes Auswärtsspiel der „Best of seven“-Serie gegen die Los Angeles Kings 6:1 (3:0, 1:1, 2:0), nachdem das Team aus Kanada sein zweites Heimspiel verloren hatte. Draisaitl war mit zwei Toren und einer Vorlage der Mann des Spiels. In der Serie steht es nach Siegen nun 2:1 für die Oilers. Der deutsche Topspieler traf Mitte des ersten Drittels zur 2:0-Führung und besorgte im Schlussabschnitt aus einem Überzahlspiel heraus den Endstand. Nach nur 26 Spielen in seiner Karriere hat Draisaitl die Marke von 20 Auswärtstoren in den Playoffs erreicht – keinem Spieler in der NHL-Geschichte gelang dies schneller. Zudem bereitete der 28-jährige Angreifer das 3:0 von Connor McDavid vor. „Wir haben wirklich gut verteidigt, alle vier Formationen. Nachdem wir ein Gegentor kassiert hatten, haben wir wieder zu unserem Spiel gefunden. Das war eine stabile Leistung“, sagte Draisaitl, nachdem die Oilers im zweiten Spiel fünf Tore kassiert hatten. Neben den Oilers sind auch die Vancouver Canucks und die Colorado Avalanche in der ersten Runde der NHL-Playoffs mit 2:1 nach Siegen in Führung gegangen. Die Canucks gewannen mit 2:1 bei den Nashville Predators, die Avalanche setzten sich zu Hause mit 6:2 gegen die Winnipeg Jets durch und erzielten dabei innerhalb von 14 Minuten im Schlussdrittel fünf Tore. Die New York Rangers benötigen nach einem 3:1-Auswärtserfolg gegen die Washington Capitals nur noch einen Sieg, um in die zweite Runde einzuziehen.

