NBA-Play-offs : Golden State gewinnt Spiel eins gegen Houston

Golden States Kevin Durant setzt zu einem sogenannten Floater an. Foto: AP/Jeff Chiu

Oakland Die Vorentscheidung fiel spät, am Ende aber reichte es für die Golden State Warriors zum Sieg gegen den vermeintlich ärgsten Widersacher im Kampf um den Titel in der NBA.

Die Golden State Warriors um Basketball-Superstar Stephen Curry sind mit einem Sieg in das Playoff-Viertelfinale der nordamerikanischen NBA gestartet. Der Titelverteidiger gewann am Sonntag (Ortszeit) das erste Spiel der „Best of Seven“-Serie gegen die Houston Rockets 104:100 (53:53). Der 31-jährige Curry sorgte mit einem verwandelten Dreier zum 103:98 knapp 24 Sekunden vor dem Ende für die Vorentscheidung im Spiel.